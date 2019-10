Vrouwenvoetbal zit in de lift met 90.000 fans voor interland: Wembley is uitverkocht voor Engeland-Duitsland

De oefeninterland tussen de vrouwenteams van Engeland en Duitsland op 9 november op Wembley gaat de recordboeken in. Het vriendschappelijke duel in Londen is uitverkocht. Dat betekent dat er circa 90.000 liefhebbers de wedstrijd zullen bijwonen in de Britse voetbaltempel. Indien de tickethouders ook allemaal komen opdagen, wordt het de best bezochte vrouwenwedstrijd ooit in Europa.