Als Goffin op European Open doorstoot naar kwartfinale, treft hij de Argentijn Pella: “Ik ken Davids kwaliteiten heel goed”

Guido Pella (ATP 20) heeft zich woensdag als eerste geplaatst voor de kwartfinales van de European Open (hard/635.750 euro). Voor een plek bij de laatste vier moet de Argentijn mogelijk voorbij David Goffin (ATP 14), als de Luikenaar donderdag afrekent met de Fransman Ugo Humbert (ATP 70).

De 29-jarige Pella, vijfde reekshoofd, klopte in de Antwerpse Lotto Arena in de achtste finales de Zuid-Koreaan Woo Kwon Soon (ATP 88) in tweemaal 7-5. De partij duurde 1 uur en 56 minuten.

In de kwartfinales moet Pella dus mogelijk aan de bak tegen Goffin, als de Belg Humbert verslaat. “Een eventuele kwartfinale tegen David is geen droomloting”, reageerde de Argentijn, die Goffin al vijfmaal partij gaf (waarvan drie keer dit jaar) maar slechts eenmaal kon winnen. “Ik ken zijn kwaliteiten dus heel goed. David beweegt goed, is lichtvoetig en kan krachtig uit de hoek komen. Bovendien zal hij als thuisspeler de steun krijgen van het publiek. Wil ik tegen hem een resultaat neerzetten, zal ik stevig voor de dag moeten komen. Maar de winst tegen Woo Kwon Soon geeft me vertrouwen.”