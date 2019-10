Kirsten Flipkens behaalt “mooiste zege van het jaar”

Kirsten Flipkens (WTA 120) boekte woensdag op het WTA-toernooi in Moskou (hard/840.130 dollar) een knappe overwinning in de tweede ronde. Ze versloeg de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 28) met 6-3, 3-6 en 6-3.

“Ik ben heel gelukkig. Dit is mijn mooiste zege van het jaar”, reageerde de Kempense. “Een speelster uit de top 30 verslaan, dat geeft mij veel vertrouwen. Zij is een meisje dat dit jaar mooie uitslagen heeft behaald. Maar ik voelde mij heel goed toen ik het terrein opstapte. Ik had al vier matchen gewonnen, aangezien ik kwalificaties moest spelen. Het niveau was heel goed, er waren veel balwisselingen. Het leek een beetje op een wedstrijd uit de Fed Cup want er zaten vrij veel Oekraïense supporters in de tribune. Het was dus niet eenvoudig maar ik ben heel tevreden over de manier waarop ik in de derde set heb gespeeld. Ik heb mijn niveau opgekrikt en was heel solide in de belangrijke momenten. Dat maakte het verschil.”

Dankzij haar plaats in de kwartfinales keert Flipkens maandag terug in de top 100. De Zwitserse Belinda Bencic (WTA 10) wordt haar volgende opponente. “Zij is een uitstekende speelster. Ze maakt hier nog kans op een plaats in de Masters. Ik verwacht dus een heel lastige wedstrijd. Maar ik heb niets te verliezen. Mijn week is al geslaagd. Ik voel mij hier heel goed in Moskou en ga proberen zoveel mogelijk plezier te hebben op het terrein.”

Flipkens stoot ook in dubbelspel door

Enkele uren na haar kwalificatie voor de kwartfinales in het enkelspel, stootte Flipkens woensdag ook door in het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands, met wie ze het derde reekshoofd vormt, versloeg de Kempense in de eerste ronde de Servische Olga Danilovic en de Australische Ajla Tomljanovic. Het werd 6-7 (5/7), 6-0 en 10/6 na 1 uur en 23 minuten.

In de kwartfinales spelen ze tegen de Russin Veronika Kudermetova en de Sloveense Katarina Srebotnik.