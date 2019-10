Huurlingen Vanzeir (Mechelen) en Sylla (Oostende) mogen tegen moederclub spelen

De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag haar fiat gegeven aan KV Mechelen en KV Oostende om hun respectieve gehuurde spelers Dante Vanzeir en Idrissa Sylla op te stellen tegen hun moederclub. Vanzeir wordt uitgeleend door KRC Genk, Sylla door Zulte Waregem.

Een uitgeleende speler mag tegen zijn moederclub alleen in actie komen als de huurder bovenop het huurbedrag ook nog het volledige loon betaalt. De Licentiecommissie achtte het voldoende bewezen dat KV Mechelen en KV Oostende de integrale loonkost van respectievelijk Vanzeir en Sylla op zich nemen. Na afloop van de huurovereenkomst moeten de betaalbewijzen wel nog doorgestuurd worden naar de Licentiecommissie.

Vanzeir ontbrak in de Supercup en de heenmatch tegen landskampioen Genk, maar KV Mechelen zal in de terugwedstrijd in maart 2020 wel kunnen rekenen op de aanvaller. Voor Sylla komt de eerste confrontatie met zijn moederclub net iets vroeger. KV Oostende maakt op 26 oktober de verplaatsing naar Zulte Waregem.