EK PISTE. Belgische vrouwen worden vijfde in kwalificaties achtervolging, mannen zijn achtste

Op de eerste dag van het EK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn is het Belgische vrouwenteam woensdag als vijfde (op elf landen) geëindigd in de kwalificaties van de ploegenachtervolging. De mannen werden achtste. Later op de avond komen ze opnieuw in actie.

Annelies Dom, Shari Bossuyt, Jolien D’hoore en Lotte Kopecky klokten 4:25.730 (gem. 54,190 km/u) en waren daarmee 9.790 trager dan het winnende kwartet uit Groot-Brittannië. In de eerste ronde komen ze uit tegen de Nederlandse vrouwen. Die reden met 4:30.776 de achtste chrono. Bij winst maakt België nog kans op brons.

Kenny De Ketele, Robbe Ghys, Rune Herregodts en Sasha Weemaes zetten in de kwalificaties bij de mannen de achtste tijd neer met 3:57.211 (gem. 60,705 km/u). Zij gaven daarmee 5.378 toe op nummer één Denemarken, dat 3:51.833 noteerde. In de eerste ronde komen de Belgen uit tegen Zwitserland, dat vijfde werd in 3:55.909.