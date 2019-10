Broer van vergiftigde vrouw vraagt vrijlating van haar veroordeelde echtgenoot: ‘Hij hield van haar’

Een spoedarts uit Brakel kreeg begin dit jaar 24 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Op de vooravond van het nieuwe proces heeft de broer van het slachtoffer een opmerkelijke brief gepubliceerd waarin hij de vrijlating van de beschuldigde vraagt. ‘De onderzoeksrechter heeft grandioos gefaald.’

24 jaar cel. Dat kreeg spoedarts Kris Permentier (50) uit Brakel begin dit jaar voor de gifmoord en poging tot gifmoord op zijn echtgenote Kristel Zimmermann in 2009. De rechters achtten het bewezen dat hij zijn vrouw eerst probeerde te vermoorden met een overdosis insuline - waarvoor ze met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis - en drie maanden later effectief doodde met een overdosis insuline. Hijzelf hield altijd zijn onschuld vol, maar werd niet geloofd en ging in beroep tegen de veroordeling.

Daarbij krijgt hij steun vanuit een verrassende hoek: zijn schoonfamilie, de familie van het slachtoffer. Op de vooravond van het nieuwe proces bezorgde zijn schoonbroer Michaël Het Nieuwsblad een niet mis te verstane open brief.

‘Onschuldig’

Donderdag komt de zaak immers opnieuw voor voor het Hof van Beroep. Michaël Zimmerman, broer van het slachtoffer, en dus ook schoonbroer van de beklaagde, is eveneens rotsvast overtuigd van de onschuld van Permentier en schreef een opmerkelijke open brief. ‘Wij willen de vrijspraak voor Kris’, luidt het in de brief die hij bezorgde aan Het Nieuwsblad.

De familie van Kristel Zimmermann stond al sinds dag één aan de zijde van verdachte Kris Permentier. Ze zijn ervan overtuigd dat de man onschuldig is en vooral het openbaar ministerie krijgt een veeg uit de pan in de brief van Michaël.

‘Ik kan mijn walging en verontwaardiging niet langer verbergen. Onderzoeksrechter Clarisse heeft grandioos gefaald over de hele lijn, behalve in zijn niets ontziende drang om mijn schoonbroer veroordeeld te krijgen. (…). Ik hoop dat dit vreselijk onrecht morgen wordt rechtgezet en een tien jaar durende nachtmerrie voor heel onze familie eindelijk stopt (…). Hopelijk ziet de rechtbank nu ook in dat het hele dossier één aaneenschakeling van stommiteiten is. De onderzoeksrechter heeft grandioos gefaald. Vandaag willen we toch één bladzijde van de nachtmerrie definitief omslaan, met de vrijspraak van Kris.’

‘Vernederingen’

De familie heeft volgens Michael Zimmerman erg geleden onder de zware gerechtelijke procedure. ‘Het waren tien jaren van vernederingen en tergende praktijken. (…) We zullen nooit in de rechtbank uiting kunnen geven aan onze walging van de praktijken in het onderzoek. Zoals die waarbij mijn moeder werd verhoord, terwijl er een foto van haar overleden dochter op het bureau stond. Tot driemaal toe zette hij de foto opnieuw in volle zicht, nadat mijn moeder hem had omgedraaid. Of die keer dat mijn elfjarig neefje zonder toestemming telefonisch op school werd ondervraagd.’

Michael beschrijft in zijn brief ook het moment nadat de machines werden afgezet en Kristel stierf in het ziekenhuis. Hij en de beklaagde waren toen samen aanwezig in de kamer. ‘Je kon het leven zien wegvloeien. Ik kan u verzekeren dat er in de kamer geen God, geen hoop en geen moordenaar aanwezig waren. Alleen twee hoopjes ellende.’