Meer dan 330 arrestaties in verband met kinderpornosite

In 38 landen zijn 337 arrestaties verricht nadat een kinderpornosite werd blootgelegd.

Wereldwijd zijn meer dan 330 mensen gearresteerd omdat ze verdacht worden van deelname aan een criminele organisatie die kinderporno verspreidde. De kinderpornosite verkocht online video’s met gebruik van de cryptomunt bitcoin. Door het spoor van de bitcoin te volgen werd de ‘grootste dark web kinderpornosite’ blootgelegd.

De website, getiteld ‘Welcome To Video’, werd al in maart 2018 offline gehaald en bevatte meer dan 250.000 unieke video’s, aldus de autoriteiten in de Verenigde Staten. Er werden onder meer mensen opgepakt in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Spanje, Zuid-Korea, Duitsland, Saudi-Arabië, Canada, enz.

De website werd gerund door de Zuid-Koreaanse Jong Woo Son. De man zit ondertussen al een tijdje in de gevangenis nadat hij veroordeeld was voor zaken gerelateerd aan kinderporno.

Door het onderzoek werden minstens 23 minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik gered. Die kinderen werden misbruikt door gebruikers van de site, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie. Heel veel kinderen zijn momenteel nog niet geïdentificeerd.