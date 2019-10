Arbeiders die populaire yogakleding maken, worden verbaal en fysiek mishandeld

De Canadese sportfabrikant Lululemon ligt onder vuur nadat fabrieksarbeiders in Bangladesh beweren dat ze uitgebuit en zelfs fysiek mishandeld worden. Het bedrijf heeft een onderzoek ingesteld en zal voorlopig niet meer samenwerken met de fabriek.

Uit een onderzoek van de Britse krant The Guardian blijkt dat het pover gesteld is met de arbeidsomstandigheden in een Bengaalse fabriek die onder meer sportkleding produceert voor Lululemon.

Verschillende jonge vrouwen getuigen aan de krant dat ze uitgescholden en geslagen werden, en gedwongen werden tot overuren. En dat voor een maandelijkse loon van ongeveer 85 pond (nog geen 100 euro), ongeveer de prijs die Lululemon consumenten aanrekent voor een legging.

Die beschuldigingen zijn eens zo zuur voor Lululemon, want het bedrijf (dat bij zijn oprichting in 1998 focuste op yogakleding en langzaam is uitgebreid) zet zijn inzet voor duurzaamheid en ethiek graag in de verf. Het kondigde vorige week ook een samenwerking aan met de Verenigde Naties, bij een programma om de stressniveaus van humanitaire hulpverleners te verlagen en mentale gezondheid te promoten. Maar dat geldt dus niet voor hun eigen arbeiders.

Een woordvoerder van het sportmerk zegt in een e-mail aan Reuters dat het na de publicatie van het artikel meteen mensen van hun productieteam naar de fabriek werden gestuurd om de arbeiders rechtstreeks te spreken. ‘We zullen samenwerken met een onafhankelijke derde partij om deze zaak grondig uit te spitten. Hoewel slechts een klein deel van onze productie in deze fabriek plaatsvindt, willen we onze arbeiders kunnen verzekeren dat ze eerlijk worden behandeld en beschermd worden van elke mogelijke vorm van misbruik.’

De samenwerking met de bewuste fabriek in Chittagong, ongeveer 260 kilometer ten zuidoosten van hoofdstad Dhaka, wordt tijdelijk opgeschort. De eigenaar van de fabriek, het Koreaanse Youngone Corporation, zei aan The Guardian dat het een intern onderzoek is gestart, en dat er verschillende kanalen beschikbaar zijn voor arbeiders om onregelmatigheden aan de kaak te stellen. Youngone Corporation heeft in het verleden ook voor Nike en Adidas geproduceerd.

Voor Lululemon is het ook niet de eerste keer dat de productieomstandigheden worden aangeklaagd. De sportfabrikant werd in 2013 bekritiseerd omdat het maanden duurde voor ze het veiligheidsakkoord ondertekende, na de ramp in Bangladesh die meer dan duizend mensen het leven kostte.