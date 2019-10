Frank Vander linden en Chris Van den Abeele over hun slaapproblemen

Naast een hele brok actua, kunt u vanavond ook meer te weten komen over anorexia en slaapproblemen. Als het allemaal wat luchtiger mag, dan zijn Sergio en Alex er.

TERZAKE

Canvas 20.00-20.30 uur

Terzake heeft ruime aandacht voor de Brexit. Terwijl de wereld wacht of er nu al dan niet een deal in de maak is, wordt er live gegaan naar de Europese Commissie en naar Londen, waar correspondente Lia van Bekhoven staat.

Daarnaast is er ook een reportage uit het Nederlandse Drenthe, waar de voorbije dagen een uitzonderlijke situatie werd blootgelegd. Op een verlaten boerderij verbleef namelijk een verwaarloosd gezin, wachtend op het einde der tijden.

Tenslotte is er ook aandacht voor de oorlog in Syrië.

DE AFSPRAAK

Canvas 20.30-21.20 uur

Ook in het actuaprogramma De Afspraak is er aandacht voor de Brexit. UGent-professor en Europakenner Hendrik Vos legt uit wat de mogelijke opties - en vooral struikelblokken - zijn.

Daarnaast wordt er verdergegaan op de Pano-reportage die vanavond wordt uitgezonden over foto’s van jongeren die circuleren onder pedofielen. Maker Thomas De Graeve vertelt over zijn onderzoek. Ook Open VLD-parlementslid Goedele Liekens zit daarover in de studio.

De laatste gast is de choreograaf, filmmaker en schrijver Ish Ait Hamou. Hij komt vertellen over zijn nieuwe boek, Het moois dat we delen.

VANDAAG

Eén 22.00 uur

De Nederlandse journalist van De Telegraaf Mark Mensink vertelt over de mysterieuze zaak in Drenthe. Hij heeft met heel wat buurtbewoners en officiële instanties gesproken. Ook psychotrauma-therapeut Erik de Soir vertelt over de mogelijke impact.

Vervolgens is de jonge Belgische illustratrice Christina De Witte te gast. Ze is bij het brede (voornamelijk jonge) publiek bekend door haar cartoon Chrostin.

Tenslotte is ook de Belgische zanger Ibe te gast. De winnaar van The Voice van Vlaanderen vorig jaar, komt zijn tweede single voorstellen.

DE SLAPELOZEN

Canvas 21.20-22.00 uur

Tweede aflevering van de vierdelige docureeks over insomnia, waarin onder meer Chris Van den Abeele wat nieuws brengt over zijn slaaptekort. Daarnaast een getuigenis van iemand die slaapt als een roos, maar nooit op tijd in zijn bed geraakt. Dat moet wel een muzikant zijn. Inderdaad: Frank Vander linden.

GEGIJZELD DOOR ANOREXIA

NPO 2 20.25-21.25 uur

Reportage over de dodelijkste aller psychiatrische ziektes. Hetty Nietsch probeert te achterhalen waarom anorexia zo moeilijk te behandelen is. Misschien omdat er te veel kookprogramma’s op tv zijn?

SERGIO & AXEL: VAN DE KAART

VTM 21.45-23.00 uur

Vermoeiend, vond onze recensent de eerste aflevering van deze reizende culinaire reportagereeks. Vandaag strijkt het duo neer in Mexico. Daar komen chili-con-carne-gewijs ongetwijfeld grappen van over het verband tussen bonen en methaanproductie. Denk aan het klimaat, jongens.