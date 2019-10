‘Johnson zal uitstel voor Brexit vragen bij uitblijven deal’

De Britse Brexit-minister Stephen Barclay heeft vanmiddag herhaald dat premier Boris Johnson schriftelijk om een uitstel van de Brexit zal vragen als er na vrijdag geen deal op tafel ligt.

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zitten vandaag de hele dag bijeen in een ultieme poging net voor de deadline een akkoord over de Brexit uit de brand te slepen. Van het aanvankelijke optimisme rest na een halve dag onderhandelen echter nog weinig.

Vorige maand nam het Lagerhuis een wet aan die premier Boris Johnson verplichtte om verder uitstel voor de Brexit te vragen mocht die deal uitblijven. Eerder blies Johnson hierover warm en koud tegelijk. Hij beloofde zowel de wet te zullen volgen als nooit om uitstel voor de Brexit te zullen vragen.

Begin deze maand verzekerde de regering-Johnson voor een Schotse rechtbank dan toch dat ze de wet zal volgen, en dus bereid was om uitstel te vragen. Toen Hilary Benn, het parlementslid van Labour dat het initiatief voor die wet nam, daar woensdag herhaaldelijk Brexit-minister Stephen Barclay naar vroeg, weigerde hij die belofte letterlijk te herhalen. Wel zei Barclay dat de regering zich zou houden aan haar woord.

‘Ik kan bevestigen dat, zoals de premier al meermaals gezegd heeft, de regering de wet zal naleven en de toezeggingen die aan de rechtbank zijn gedaan, zullen worden nagekomen’, zei Barclay woensdag voor een commissie van leden van het Lagerhuis.

De Brexit-minister ontkende verder op de hoogte te zijn van een plan waarbij twee brieven naar Brussel zouden worden verstuurd. In de eerste brief zou zoals wettelijk vereist om uitstel gevraagd worden, maar in de andere brief zou dan gevraagd worden om die eerste brief te negeren. ‘Ik weet niks over het bestaan van zo’n plan’, zei Barclay over dat scenario.