Ook twee mannelijke IS-strijders uit België ontsnapt in Syrië

Twee mannelijke IS-strijders uit België zijn ontsnapt uit een gevangenis in het noorden van Syrië. Dat heeft Paul Van Tigchelt, de topman van het Ocad, in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken gezegd.

We wisten al dat drie IS-vrouwen en hun zes kinderen het kamp Ain Issa hebben verlaten. Het gaat om Fatima B. uit Borgerhout, en Bouchra Abouallal en haar schoonzus Tatiana Wielandt met hun zes kinderen. ‘Kamp Ain Issa bestaat niet meer. 'De vrouwen en hun kinderen hebben het kamp moeten verlaten, of ze dat nu wilden of niet’, zegt Van Tigchelt van het OCAD, het orgaan dat de dreiging in ons land analyseert.

Hij geeft samen met procureur Frédéric Van Leeuw en Claude Van de Voorde, die de militaire inlichtingendienst ADIV leidt, een stand van zaken voor de commissie Buitenlandse Zaken. Eerder vandaag kwam de Nationale Veiligheidsraad bijeen voor een stand van zaken, naar aanleiding van de inval van Turkije in Syrië.

55 + 69

Van Tigchelt gaf de meeste recente cijfers voor ons land mee: er zijn nu een 55-tal FTF’ers in de conflictzone in Syrië. FTF’ers zijn Foreign Terrorist Fighters, de meeste met Belgische nationaliteit, maar sommigen hebben enkel een belangrijke link met België. Zij zijn dan bijvoorbeeld vertrokken uit België naar Syrië om er te gaan vechten.

Behalve de 55 FTF’ers bevinden zich ook 69 kinderen in het gebied. ‘Verder heeft het OCAD info over twee mannelijke FTF’ers, die hebben weten te ontkomen uit een gevangenis in het noorden van Syrië.’

Van Tigchelt waarschuwde om niet alle FTF’ers over dezelfde kam te scheren. ‘Er zitten personen bij - ook Belgen - van wie we mogen aannemen dat ze de ideologie hebben afgezworen. Wat niet betekent dat ze niet berecht moeten worden. We mogen aannemen dat ze naar België willen terugkeren. Er zijn ook hardcore terroristen bij. Vaak zijn dat de mensen die na de val van IS in maart zijn opgepakt en naar een gevangenis zijn gebracht.'

Nachtmerrie

Van Tigchelt acht het 'weinig waarschijnlijk dat FTFers ongecontroleerd het Europese vasteland'. 'Maar het is niet onmogelijk. Zo lang de deal over de vluchtelingen met Turkije standhoudt, is het weinig waarschijnlijk.'

Zo'n ongecontroleerde terugkeer zou volgens procureur Van Leeuw rampzalig kunnen zijn. 'Dat is de nachtmerrie van alle veiligheidsdiensten. Ibrahim El Bakraoui is ongecontroleerd uitgewezen vanuit Turkije naar Amsterdam. Mehdi Nemouche is ongecontroleerd uitgewezen via Maleisië. Hij was hier zonder dat onze veiligheidsdiensten dat wisten.' Hij verwees naar de daders van de aanslagen in Parijs. 'Salah Abdeslam en zijn kompanen hebben verschillende reizen naar Hongarije gedaan om om die mensen te gaan oppikken.' Waarna hij herhaalde: 'Dat is onze ergste nachtmerrie.'