Empty Shop strijkt opnieuw neer in Brussel

De Empty Shop van Oxfam opent vandaag opnieuw zijn deuren in Brussel. De nu nog lege winkel rekent op giften van het publiek om de rekken te vullen.

Oxfam-Solidariteit opent vandaag de deuren van de Empty Shop in de Vlaamse Steenweg, in het centrum van Brussel. De verkoopopbrengsten van die tijdelijke winkel zijn bestemd voor Oxfamprojecten wereldwijd. Alleen weten ze zelf nog niet wat ze precies gaan verkopen.

‘Volgens het principe van de Empty Shop starten we met een lege winkel, die we vullen met merkkleding en designobjecten die ons worden geschonken’, zegt Eva Vervecken van de tweedehandsafdeling van Oxfam.

Ze rekenen daarvoor enerzijds op bekende merken en grote namen uit de Belgische mode en designwereld, die bijvoorbeeld niet-verkochte producten kunnen doneren, maar iedereen is welkom om kleren of objecten te schenken. ‘Dat hoeven geen grote merken te zijn, zolang het maar kwaliteitsvolle producten zijn’, aldus Vervecken.

De inrichting van de ruimte werd toevertrouwd aan de Belgische ontwerper Lionel Jadot, die van upcycling zijn visitekaartje maakte.

De winkel sluit op 16 november opnieuw de deuren.

Het is de tweede keer dat de Empty Shop in Brussel neerstrijkt. In 2017 bracht de actie bijna 32.000 euro op, dankzij schenkingen van onder andere Nathalie Vleeschouwer, Jean-Paul Knott en Filippa K.