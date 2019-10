Catalanen ketenen zich vast aan Europees Parlement

Enkele Catalaanse betogers hebben zich rond 12 uur tijdens een spontane actie vastgeketend aan het Europees Parlement.

De actie was van korte duur en er werd niemand opgepakt, laat de politie Brussel Hoofdstad Elsene weten.

Een twintigtal personen nam deel aan de actie die georganiseerd werd door de Catalan National Assembly. Enkele actievoerders stopten hun handen samen in kokers en ketenden zich zo als een menselijke ketting vast rond de palen van de gebouwen, aan de achterkant van het Europees Parlement. Op die manier blokkeerden ze de Wiertzstraat.

‘Nadat een Catalaans Europees Parlementslid met de actievoerders kwam praten, hebben ze zich los gemaakt’, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. ‘De politie heeft alle betogers geïdentificeerd, maar er is geen verder gevolg gegeven aan hun actie.’

Het spontane protest is een reactie op de veroordelingen van negen Catalaanse separatisten in Spanje voor celstraffen van 9 tot 13 jaar. ‘Stop de repressie tegen het Catalaanse volk’, stond te lezen op het spandoek van de manifestanten. Samen werden de separatisten tot 100 jaar cel veroordeeld voor het in hun ogen uitvoeren van hun democratische plicht.