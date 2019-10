Moslimexecutieve houdt Leuvense salafist uit de klas

Informatie van de Staatsveiligheid heeft ertoe geleid dat A.W. niet aangeworven werd als islamleerkracht in Zaventem.

Hulpimam en lesgever A.W. staat al langer op de radar van de Staatsveiligheid. Hij wordt beschouwd als een salafist en iemand die extremisme dreigt te verspreiden.

Dat de man volgens een rapport van de Staatsveiligheid nu ook les zou geven in Zaventem was verontrustend. A.W. gaf voordien al lessen islam in het gemeenschapsonderwijs in Leuven en genoot, onder meer daarom, het vertrouwen van de Leuvense moskee Al Ihsaan.

Maar sinds begin dit jaar zijn alle banden met hem verbroken, en ook het gemeenschapsonderwijs doet er alles aan om de samenwerking te beëindigen. De informatie van de Staatsveiligheid is terechtgekomen bij de lokale task force Halle-Vilvoorde, en zo ook bij de inspecteur islam en de Moslimexecutieve. Die laatste heeft in september geweigerd de man voor te dragen als moslimleerkracht, waardoor zijn aanstelling in een school in Zaventem verviel, vernam De Standaard.

Optreden tegen de lezingen die de man geeft in moskeeën, is moeilijker. De lezingen waar de Staatsveiligheid weet van heeft, werden gegeven in niet-erkende moskeeën, waar de Vlaamse overheid geen hefboom heeft om op te treden.