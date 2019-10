Rode Duivels komen in groep met Rusland op eindtoernooi EURO 2020

Volgende maand staat Rusland-België in Sint-Petersburg op het programma in de EK-kwalificaties, maar de kans is reëel dat we die affiche nog eens krijgen op het eindtoernooi komende zomer. Bij de huidige stand van zaken kunnen de Rode Duivels immers enkel aan groep B toegewezen worden op EURO 2020. Daar zouden opnieuw Rusland en waarschijnlijk ook Denemarken de tegenstanders zijn.

Twee keer gelijkspelen. Meer hoeven de Rode Duivels niet te doen komende maand tegen Rusland en Cyprus om zich te verzekeren van de status van reekshoofd op EURO 2020. De Belgen liggen met hun perfecte 24 op 24 in hun kwalificatiegroep in pole position voor een plekje bij de beste zes, waardoor ze toplanden als Italië (ook 24 op 24), Engeland (15 op 18), Nederland (15 op 18), Spanje (20 op 24) en het verrassende Oekraïne (19 op 21) zouden ontlopen.

Foto: BELGA

Opvallend genoeg zouden de Rode Duivels bij de huidige stand van zaken nog voor de loting al zekerheid hebben over twee van hun drie tegenstanders. Dat heeft alles te maken met de opzet van EURO 2020, dat voor het eerst over heel Europa zal worden gespeeld. Om praktische redenen werden de locaties op voorhand vastgelegd, waardoor de twaalf gastlanden al weten in welke groep ze zullen uitkomen bij kwalificatie. Daarbij zitten met Italië (groep A), Nederland (groep C), Engeland (groep D) en Spanje (groep E) ook vier reekshoofden.

Geen toplanden als Denemarken zich kwalificeert

Voor België en Oekraïne, de overige twee ploegen die als reekshoofd in pot 1 zitten, zijn er in principe dus maar twee mogelijkheden: groep B, met matchen in Rusland en Denemarken, en groep F, waarbij in Duitsland en Hongarije gespeeld wordt. Alleen wil de Europese voetbalbond UEFA om politieke overwegingen niet dat Oekraïne en Rusland elkaar tegenkomen in de groepsfase. Als er niet te veel meer verandert, kan België op EURO 2020 dus enkel in groep B terechtkomen en speelt het in juni opnieuw in Sint-Petersburg tegen Rusland.

Denemarken is goed op weg naar kwalificatie voor EURO 2020 na een 1-0-zege tegen Zwitserland vorige maand. Foto: REUTERS

De tweede tegenstander van de Rode Duivels zal in dat geval waarschijnlijk Denemarken zijn. Denemarken is het andere gastland dat vooraf toegewezen werd aan groep B, en is voorlopig op weg naar kwalificatie voor EURO 2020. Zij hebben in hun laatste twee matchen genoeg aan een vier op zes tegen Gibraltar en Ierland. Op die manier zou België meteen ook toplanden als Duitsland, Frankrijk en Portugal, die geen reekshoofd zijn, ontlopen.

Matchen op 13, 17 of 18 en 22 juni?

De wedstrijden in groep B worden in Sint-Petersburg en Kopenhagen gespeeld. Elke stad krijgt drie duels. De eerste speeldag gaat door op zaterdag 13 juni, de tweede op woensdag 17 en donderdag 18 juni en de derde speeldag op maandag 22 juni. Als niet-gastland spelen de Rode Duivels minstens één keer in elke stad.

Overzicht voorlopige reekshoofden:

1. België (24 op 24)

Zeker van status als reekshoofd als: het wint in Rusland, of als het gelijkspeelt in Rusland en dan thuis niet verliest van Cyprus.

2. Italië (24 op 24)

Zeker van status als reekshoofd als: het twee op zes pakt tegen Bosnië-Herzegovina en Armenië.

3. Oekraïne (19 op 21)

Zeker van status als reekshoofd als: het zijn laatste match niet verliest in Servië.

4. Engeland (15 op 18)

Zeker van status als reekshoofd als: het zes op zes pakt in zijn laatste twee wedstrijden tegen Montenegro en Kosovo.

5. Nederland (15 op 18)

Zeker van status als reekshoofd als: het zes op zes pakt in zijn laatste twee wedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland.

6. Spanje (20 op 24)

Zeker van status als reekshoofd als: het zes op zes pakt in zijn laatste twee wedstrijden tegen Malta en Roemenië.