Noord-Koreaanse leider te paard op heilige berg

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft op de rug van een wit paard op de hoogste berg van het Koreaanse schiereiland geposeerd voor foto’s.

Kim heeft ‘rijdend op een wit paard door de eerste sneeuw’ de berg Paektu beklommen. De beelden werden vrijgegeven door het Noord-Koreaanse persbureau KCNA.

Foto: EPA-EFE

De 2.750 meter hoge vulkaan wordt zowel door Zuid- als Noord-Koreanen als een heilige berg vereerd. In Noord-Korea geldt de berg bovendien als een symbool van de heersende familie.

‘Zijn tocht op de rug van het paard op de Paektu is een grote gebeurtenis van gewichtige betekenis in de geschiedenis van de Koreaanse revolutie’, liet de staatsmedia weten. De functionarissen die hem begeleidden, zijn er ‘met sprankelende emotie en vreugde van overtuigd dat er een groot plan zal komen dat de wereld zal verbluffen’.

Foto: REUTERS

Wanneer de beelden die Kim onder meer op een galopperend paard tonen, gemaakt werden, is onduidelijk. Het is niet de eerste keer dat Kim foto’s van zichzelf op de berg aan de grens met China laat maken. In Zuid-Korea wordt erop gespeculeerd dat op de uitstap naar de Paektu, net zoals enkele keren eerder, een belangrijke politieke beslissing kan volgen.

De berg speelt een belangrijke rol in de Koreaanse politiek. In september vorig jaar ging de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in samen met Kim Jong-un naar Paektu, waar hij een flesje water vulde uit het kratermeer.

De Kim-dynastie is al zowat 70 jaar aan de macht. Toen Kim Jong-un eind 2011 aan de macht kwam, nam hij ook de personencultus van zijn grootvader Kim Il-sung en vader Kim Jong-il over.