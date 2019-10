Na de GP van Japan en de overwinning van Valtteri Bottas komen alleen beide Mercedes-rijders nog in aanmerking voor de titel. Volgens Mercedes krijgen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gelijke kansen.

"Ik denk dat we onze waarden die we ook in het verleden hanteerden moeten blijven respecteren en het spel zo eerlijk mogelijk moeten spelen," aldus Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff toen hem werd gevraagd hoe de titelstrijd intern aangepakt zou worden.

"Je ziet hoe moeilijk dat soms is maar ik zou hen graag laten racen."

Toto Wolff beseft echter dat Valtteri Bottas gezien de tussenstand eigenlijk maar weinig kans maakt op de titel.

"Valtteri is eerder een outsider wat de punten betreft. 64 punten? Dat is tweeënhalve overwinning. We zullen hen echter gelijke kansen geven en ze moeten het op de baan onderling zien uit te vechten."

Bottas zelf beseft dat hij voor een moeilijke opdracht staat, al wil hij pas opgeven wanneer de strijd om de titel mathematisch gestreden is.

"Ik denk dat er geen enkele reden is waarom ik zou opgeven terwijl ik nog een theoretische kans maak," aldus Bottas.

"Wat hier in Japan is gebeurd is een mooi voorbeeld. Ik startte als derde met twee Ferrari's voor mij. Het zou moeilijk worden om hier te winnen maar toch deed ik het."

"Het is mogelijk, maar realistisch gezien zal ik zeer veel geluk moeten hebben, dat is een feit, om al de resterende races te winnen."

