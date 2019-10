Hoogspanning in Londen: sleept Boris Johnson Brexit-deal uit de brand?

Na een lange nacht van onderhandelen zitten Britse en Europese onderhandelaars sinds vanmorgen opnieuw bijeen, in de hoop om op de valreep een akkoord over de Brexit te bereiken. Het is nog steeds verre van zeker dat dat zal lukken voor donderdag, wanneer in Brussel een Europese top begint. Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier bleek vanmiddag erg optimistisch, aan Ierse en Noord-Ierse zijde is het enthousiasme minder groot.

Om de vooropgestelde Brexit-datum van 31 oktober nog te halen, moet in principe ten laatste vanavond een ontwerptekst op tafel liggen. De Europese staatshoofden en regeringsleiders kunnen zich er tijdens de top van donderdag en vrijdag dan over buigen. Maar ook een extra top, later in oktober, lijkt een optie. De Ierse premier Leo Varadkar wees woensdagochtend alvast op die optie. Volgens hem is er nog 'veel te veel werk' te verzetten.

De Europese en Britse onderhandelaars gingen vannacht pas laat uiteen, na vijftien uur durende gesprekken. Volgens insiders werd er voor het eerst sinds lang serieus onderhandeld, en dat zou alles te maken hebben met belangrijke toegevingen van de Britse premier Boris Johnson over de Ierse grens, het grootste struikelblok voor een deal.

Londen en Brussel leken dus op de rand van een doorbraak, maar Johnson zou het licht niet definitief op groen willen zetten vooraleer hij zeker is van de steun van de harde brexiteers in zijn partij en van de Noord-Ierse unionisten (DUP). De voorzitster van die laatsten, Arlene Foster, toonde zich na een ontmoeting met Johnson dinsdagavond niet erg enthousiast. En volgens de laatste berichten blijven de unionisten ook vanmorgen op de rem trappen. Televisiestation ITV meldt dat de hoop van Downing Street op een deal daardoor vanmorgen alweer flink is geslonken. Toch ontmoeten de DUP en Downing Street elkaar vanmiddag opnieuw, een zoveelste poging om een consensus te bereiken.

Douanecontroles

Johnson zou dinsdag akkoord gegaan zijn met douanecontroles in de havens aan de Ierse Zee, wat betekent dat Noord-Ierland ook na de Brexit de Europese regelgeving zou blijven volgen. De DUP wil niet dat Noord-Ierland anders behandeld wordt dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dat idee werd ooit afgeschoten door ex-premier Theresa May, die zei dat 'geen enkele Britse premier dat ooit zou kunnen aanvaarden'.

Het persagentschap Reuters meldt vanmiddag dat daarnaast ook de discussie over een toekomstig handelsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een doorbraak blijft belemmeren. Toch zei de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier tegen leden van de Europese Commissie dat hij nog steeds 'optimistisch' is over een doorbraak vandaag.

Vanmiddag meer duidelijkheid?

De onderhandelingen zijn vanmorgen rond 9.30 uur hervat. Barnier brieft de 27 andere Europese lidstaten vanmiddag rond 14 uur onze tijd, waarna er meer duidelijkheid over de stand van zaken zou volgen. Johnson zelf heeft om 17 uur een meeting met zijn kabinet, rond 20.30 uur zou hij de Conservatieve parlementsleden ontmoeten.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders komen donderdag en vrijdag samen in Brussel voor een Europese top, de laatste geplande top voor de Brexit-datum van 31 oktober. In principe moeten ze daar het licht op groen kunnen zetten voor een eventueel ontwerpakkoord, waarna het Britse parlement er zich zaterdag over zou moeten buigen. Is er zaterdag geen deal, dan is Johnson wettelijk eigenlijk verplicht opnieuw Brexit-uitstel te vragen. Maar mogelijk is de vooruitgang van de voorbije dagen nog niet voldoende, en komt er een extra Europese top later in oktober.