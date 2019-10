Te koop: beschermd kasteel aan de Demer

Het kasteel van Rivieren, in Gelrode, zoekt een nieuwe eigenaar. Het domein is nu nog eigendom van de overheid.

Het kasteel dat in de Aarschotse deelgemeente Gelrode ligt, wordt op 11 december via openbare verkoop van de hand gedaan. De hoogste bieder wordt die dag eigenaar van een kasteel met 38 kamers en een domein van ruim tien hectare, vlak aan de Demer.

Het kasteel van Rivieren is niet zomaar een kasteel. De eerste vermelding van een slot op het domein gaat terug tot 1197. Het huidige kasteel werd in 1880 gebouwd door de voormalige burgemeester van Gelrode, Oscar Van den Eynde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het bezet door de Duitsers.

Zwart geld

Na het overlijden van de kasteelheer in 1950 kochten de paters Benedictijnen uit het Italiaanse Monte Oliveto het kasteel, daarna kwam het in privéhanden terecht. In 2002 werd het inbeslaggenomen door het gerecht, in het kader van een onderzoek naar beursfraude bij het Belgisch-Cypriotische scheepvaartbedrijf ACLN. Het kasteel bleek gekocht met zwart geld.

Het gebouw bleef echter verrassen: vijf jaar later werden bij werkzaamheden op het domein restanten gevonden van een middeleeuwse donjon. Sinds 2014 staat het kasteel ook op de lijst van onroerend erfgoed. De laatste jaren werd het onder meer gebruikt als B&B.

Mogelijke kopers kunnen op 19 en 28 november en op 7 december 2019 het kasteel bezichtigen. Bieden kan vanaf een miljoen euro.