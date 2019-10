Een automobilist heeft dinsdagnacht in Heusden-Zolder, in Limburg, in één klap liefst negentien everzwijnen aangereden. Dat meldt Het Belang van Limburg. Rond 3 uur 's nachts liepen de everzwijnen voor de wagen van de automobilist, die de dieren niet meer kon ontwijken. Alle everzwijnen kwamen om het leven, de chauffeur bleef ongedeerd.

Begin juni doken nog beelden op van hoe enkele everzwijnen in Heusden-Zolder de straat oversteken via het zebrapad. Of het om dezelfde dieren gaat, is niet duidelijk.