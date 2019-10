Het Antwerpse parket stelt Tom Meeuws buiten vervolging voor inbreuken tegen de wet op de overheidsopdrachten. De Antwerpse SP.A-schepen slaakt een zucht van verlichting.

Na een onderzoek van bijna twee jaar door de Centrale Dienst voor Corruptiebestrijding (CDBC) stelt het Antwerpse parket Tom Meeuws buiten vervolging. De aanklachten waren niet min: inbreuken tegen de wet op de overheidsopdrachten, misbruik van vertrouwen en schriftvervalsing. De aantijgingen gingen terug naar zijn werkzaamheiden als Antwerps regiodirecteur bij De Lijn. Bij de organisatie van de feestelijkheden naar aanleiding van de opening van een nieuwe metrolijn in Borgerhout (De Reuzenpijp, 2015) zou Meeuws te creatief met de financiën zijn omgesprongen. Enkele maanden later werd hij ontslagen.

In januari 2018 bracht Het Laatste Nieuws de details van de manier waarop Meeuws had gewerkt. Daarbij zou hij facturen hebben opgesplitst en de organisatie van de feestelijkheden onderhands hebben toegekend aan cultuurhuis De Roma in Borgerhout. De feestelijke opening kostte zowat 550.000 euro (zonder btw) en brachten meer dan 70.000 mensen op de been. De politieke gevolgen waren niet min. Groen blies door de heisa de samenwerking met de SP.A op, de twee partijen gingen afzonderlijk naar de verkiezingen. De indruk ontstond dat de zaak uitgerekend vanwege politieke motieven werd opgerakeld.

Huiszoeking

Maar de kwestie kreeg ook een juridische staart. In een interview met De Standaard maakte Meeuws zelf wereldkundig dat hij bij de toekenning van de opdracht aan De Roma ‘geen rekening had gehouden met de wet op de overheidsopdrachten’. De toenmalige regiodirecteur zag de tijd dringen en ging ervan uit dat hij hoe dan ook bij De Roma was uitgekomen. Dat cultuurhuis is gelegen op de Turnhoutsebaan waaronder de nieuwe koker loopt.

Die bekentenis liet de juridische dienst van De Lijn geen keuze. Iedere ambtenaar die tijdens de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdrijf, is wettelijk verplicht dat te melden aan het parket. Die startte uiteindelijk een gerechtelijk onderzoek waarbij onder meer een huiszoeking bij Meeuws thuis werd verricht. Ook de boekhouding van De Roma werd uitgeplozen.

Voor Meeuws braken beroerde tijden aan. Zo verliep een huiszoeking net op het moment dat de SP.A enkele nieuwe kandidaten aan de media voorstelde. Daarbij was de commerciële omroep VTM getipt, waardoor ze een verbouwereerde Meeuws aan de voordeur kon verrassen. Toen het weekblad Knack daar een privéverhaal bovenop gooide, leken de laatste dagen van de Antwerpse SP.A-voorzitter geteld. Uiteindelijk luwde de zaak en kon Meeuws zijn carrière verderzetten. Het stond zijn intrede in het Antwerpse college als schepen van Milieu ook niet in de weg.

Ogenschijnlijke vete

De speurders ondervroegen onder meer de algemeen directeur bij De Lijn, Roger Kesteloot, en de voorzitter van de raad van bestuur, Marc Descheemaecker (N-VA). Kesteloot hield het bij mogelijke inbreuken tegen de wet op de overheidsfinanciering. Maar Descheemaecker opperde naar verluidt stevige beschuldiging. Daarbij verweet hij Meeuws om De Roma te hebben gered van het faillissement door het cultuurhuis nog snel een opdracht te geven. Ook zou hij het geld hebben gebruikt om voor zichzelf een publiek forum te creëren wat hem bij zijn politieke lancering kon helpen.

Binnen De Lijn klonk eerder al verbazing over de hardnekkigheid waarmee de voorzitter van de raad van bestuur een ogenschijnlijke vete met een voormalige werknemer uitvecht. De verklaringen verzwaarden de aantijgingen aanzienlijk. Naast een inbreuk tegen de wet op de overheidsopdrachten werd Meeuws verdacht van misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte.

Toch gingen al maanden geruchten dat Meeuws zich niet al te veel zorgen moest maken. Het onderzoek bracht onvoldoende elementen aan het licht om een vervolging in te stellen. Eerder bleek dat de wet op de overheidsopdrachten uitzonderingen voorziet voor initiatieven in de artistieke sfeer die bovendien gebonden zijn aan een bepaalde locatie.

Voor de Antwerpse schepen valt met de beslissing van het parket een hypotheek van zijn schouders. Ondertussen loopt zijn klacht tegen De Lijn omdat hij het bedrijf ervan verdenkt de voorwaarden van de dading, namelijk een stilzwijgen over de aanleiding van het ontslag, niet te hebben gerespecteerd. Daarbij wordt er gekeken naar wie de info indertijd heeft gelekt. Die zaak krijgt in januari haar beslag.