Moordverdachte Lei Beaumont pleegt zelfmoord in cel

De beschuldigde Lei Beaumont is vannacht overleden in zijn cel. De man stond op dit moment voor de tweede keer terecht voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven (64) uit Maasmechelen.

De derde dag van het assisenproces in Tongeren zou woensdagochtend aanvangen, maar de man pleegde zelfmoord in zijn cel. Beaumont hield altijd hij vol dat hij onschuldig was, en vluchtte eerder dit jaar naar Spanje.

Tweede proces

De verdachte stond voor de tweede keer terecht voor de moord op zijn ex-vrouw. Hij werd op 6 mei bij verstek veroordeeld door het hof van assisen in Tongeren, omdat hij op de vlucht was geslaan. Toen werd hij veroordeeld tot een levenslange celstraf. Na zijn arrestatie in Spanje kon hij verzet aantekenen tegen het eerste arrest van het hof van assisen, waardoor het proces moest worden overgedaan. Sinds die eerste veroordeling stond Beaumont op de ‘most wanted’-lijst.

Het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie arresteerde Leonardus ‘Lei’ Beaumont op 29 mei in de Spaanse badplaats Calpe.

Moord

Widdershoven werd op 13 december 2009 door één van haar twee dochters dood teruggevonden in haar wagen in de garagebox achter haar huis in de Brugstraat in Vucht, bij Maasmechelen. Ze had vijf schotwonden van een .22 longrifle in haar hoofd en bovenlichaam.

Heb je vragen over zelfdoding? Bel de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 02/649 95 55. Meer info: zelfmoordlijn.be