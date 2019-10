De douane wil havenkranen uitrusten met technologie die kan ‘ruiken’ of er drugs in een container zitten. ‘We willen naar een 100%-screening zonder de goederenstroom te onderbreken’, zegt administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren.

In 2019 werd tot gisteren al 41.688 kilogram cocaïne onderschept door de douane in de haven van Antwerpen. In Zuid-Amerika konden de autoriteiten al meer dan 58 ton met bestemming Antwerpen tegengehouden ...