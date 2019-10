Julie Van den Steen aan de slag bij VTM

Eind mei trok ze de deur van de ochtendradio op MNM, en bij uitbreiding van de VRT, achter zich dicht. Nu raakt bekend dat Julie Van den Steen (27) aan de slag gaat bij VTM.

Dat het om een exclusiviteitscontract gaat, wil VTM niet bevestigen. ‘Wel kan ik zeggen dat we fijne plannen hebben met Julie, al is het nog te vroeg om te vertellen over welke projecten het gaat’, zegt woordvoerster Sara Vercauteren.

De 27-jarige radiopresentatrice vond het tijd voor iets anders, en ook tijd om bij te slapen. ‘Ik heb hier zoveel mooie kansen gekregen’, zei ze emotioneel bij haar afscheid. ‘Ik heb zoveel geleerd, zalige, interessante mensen leren kennen, gelachen, gehuild en boos geweest. Al heeft dat laatste ook wat te maken met het feit dat mijn wekker elke dag om drie uur in de ochtend afgaat.’