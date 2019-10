Hamilton liet via Instagram aan zijn volgers weten dat hij “alles wil opgeven” omdat het volgens hem geen zin meer heeft. Onder zijn fans heerste meteen paniek, al bleek de boodschap compleet anders bedoeld dan dat sommigen dachten.

De vijfvoudige wereldkampioen zaaide wel wat paniek onder zijn fans met zijn post op zijn ‘Instagram Stories.’ Sommigen dachten immers dat Hamilton zijn afscheid van de Formule 1 bedoelde.

Hij schrijft echter dat de wereld om zeep is en dat het gevecht dat hij levert helemaal niets uithaalt. En met die strijd bedoelde hij niet zijn strijd in de Formule 1, zoals sommigen foutief opgevat hadden.

Het is geen geheim dat Hamilton begaan is met het milieu en het klimaat. Onlangs verkocht hij zijn privéjet in een poging om wat groener door het leven te gaan en in september opende hij in Londen een restaurant met enkel planten op het menu genaamd ‘Neat Burger.’

“Wordt veganistisch want dat is de enige manier om onze planeet te redden,” aldus Hamilton. “Het stemt me triest als ik denk waar het heen gaat met onze wereld.”

“Het uitsterven van ons ras wordt meer en meer waarschijnlijk naarmate we te veel grondstoffen gebruiken.”

De oplossing van het probleem ligt volgens de Brit bij de opvoeding want het heeft voor hemzelf tweeëndertig jaar geduurd eer hij wist wat voor een impact hij gehad heeft op de wereld.

De bewuste post kwam er twee dagen na de GP van Japan waar Hamilton genoegen moest nemen met de derde plaats achter zijn teamgenoot Valtteri Bottas en Ferrari-rijder Sebastian Vettel.

Terwijl Hamilton in Japan was gebruikte hij de sociale media om milieuproblemen aan te halen, zo postte hij onder andere filmpjes van dolfijn-jagers. Hij riep ook op om op vakantie niet meer naar shows met dolfijnen te gaan kijken.

Van een vroegtijdig afscheid van de Formule 1 is dus hoegenaamd geen sprake ...

