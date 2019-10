Oostende moet in openingsmatch Champions League zijn meerdere erkennen in Straatsburg

Straatsburg was beter in de afwerking, in de assists en in de rebounds. De 77-64-zege tegen Oostende is dan ook meer dan verdiend.

In zijn openingsmatch van de Champions League plaatste Oostende vijftien minuten zijn voet naast het meer ervaren Straatsburg. Serron, die zowel in het eerste als in het derde kwart de eerste korf aantekende, zette tegen zijn ex-club met 6 punten aan 60 %, 5 rebounds en 5 assists een heel flinke prestatie neer. Na 6-0 bracht Angola Oostende bij 13-15 aan de leiding. Met medewerking van Thompson en McIntosh realiseerde de Colombiaan een 28-33-kloof. Toen maakten de Franse hun borst nat. Een 11-0-rush in niet eens drie minuten vormde het sein om de controle over te nemen. Twee bommen van Mwema halverwege het derde kwart (54-46) weekten tevergeefs de indruk dat het duel nog spannend kon worden.

Volgende dinsdag ontvangt Oostende het Israëlische Hapoel Holon dat zijn eerste match tegen Ankara met 79-82 verloor.

STRAATSBURG: (29 op 59 waarvan 4 op 16 driepunters, 15 op 20 vrijworpen, 17 fouten) TRICE 7-5, SERRON 4-2, INGLIS 11-3, YORK 3-10, GRANT 10-5, Scrubb 2-7, Byhurst 0-0, Miyem 0-0, Dallo 0-0, Traoré 5-3.

OOSTENDE: (27 op 61 waarvan 3 op 20 driepunters, 7 op 9 vrijworpen, 22 fouten) MWEMA 4-6, ANGOLA 11-2, DJORDJEVIC 2-0,THOMPSON 12-4, SYLLA 0-0, Desiron 0-2, McIntosh 4-6, Schwartz 0-4, van der Vuurst 2-5, Buysse 0-0.

KWARTS: 22-21, 20-14, 15-13, 20-16