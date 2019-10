33: Bij de betogers in Barcelona. 'Mensen zijn zo kwaad'

De zware celstraffen die Catalaanse politici maandag kregen, zouden weleens averechts kunnen werken.

Twee jaar geleden riepen Catalaanse politici de onafhankelijkheid van Catalonië uit. Afgelopen maandag werden negen van hen veroordeeld door het Spaanse hooggerechtshof. Ze kregen zware gevangenisstraffen – tot 13 jaar. Na het vonnis trokken tienduizenden Catalaanse separatisten uit woede de straat op. Buitenlandjournaliste Corry Hancké was erbij. ‘Het separatisme heeft nieuwe zuurstof gekregen.’

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Corry Hancké | Host Alexander Lippeveld | Redactie Joris Van Damme, Fien Dillen | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink, Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra audiofragmenten Reuters, VRT NWS

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.