Wet moet ‘tweede Julie Van Espen’ onmogelijk maken

De kamercommissie Justitie beslist wellicht vandaag dat een rechter voortaan ook veroordeelden met recidivegevaar onmiddellijk kan aanhouden.

In mei wekte de moord op de 23-jarige Julie Van Espen in Antwerpen niet alleen controverse op vanwege de feiten, maar ook omdat dader Steve B. vrij rondliep. Hij was twee jaar eerder in eerste aanleg veroordeeld voor een eerdere verkrachting, maar in afwachting van zijn beroepsprocedure kwam B. vrij.

Een rechter kan alleen overgaan tot onmiddellijke aanhouding als er gevaar is dat de veroordeelde zou vluchten, wat bij B. niet het geval was. Nog vorige maand verdween een man die 15 jaar had gekregen voor moord, om diezelfde reden.

Een wetsvoorstel van de N-VA dat de commissie Justitie in de Kamer vandaag behandelt, moet dat vermijden. Voortaan kan de rechter rekening houden met het risico op recidive van de veroordeelde. De kans wordt daarmee veel groter dat veelplegers in afwachting van hun definitieve veroordeling opgesloten zullen blijven.

‘Bij de moordenaar van Julie Van Espen had het vanzelfsprekend moeten zijn dat hij onmiddellijk werd aangehouden’, zegt N-VA-Kamerlid Sophie De Wit, auteur van het wetsvoorstel. ‘Die mogelijkheid creëren we nu.’ Het voorstel zal vlot goedgekeurd worden, zegt commissievoorzitter Kristien Van Vaerenbergh (N-VA). Andere partijen dienden gelijkaardige wetsvoorstellen in.