Turkije niet opgezet met onderzoek naar militaire groet: “UEFA werkt met twee maten en gewichten”

Turkije is het onderwerp van een onderzoek van de Europese voetbalbond UEFA omdat de Turkse spelers hun doelpunt tegen Frankrijk vierden met een militaire groet. “Een mogelijke politieke provocatie”, klinkt het bij de UEFA. Ook vrijdag tegen Albanië (1-0) betuigden de Turken met een militaire groet al hun steun aan het Turkse offensief in Syrië.

De Turkse minister van Sport Mehmet Kasapoglu had de UEFA dinsdag nog gevraagd om niet in te gaan op de vraag om een onderzoek van zijn Franse collega Roxana Maracineanu. Die verklaarde maandag dat een sanctie op zijn plaats zou zijn omdat de Turken met hun militaire groet alle inspanningen van de Franse ordediensten om de wedstrijd in een goede sfeer te laten verlopen, teniet deden.” “Een manipulatieve vraag”, zegt Kasapoglu daarover. “Louter om een slechte prestatie op het veld te verdoezelen. Feit is dat wij eerste zijn in de groep.”

De Turkse minister kwam ook nog aandraven met een foto waarop de Franse spits Antoine Griezmann een militaire groet brengt aan president Emmanuel Macron tijdens de uitreiking van het Legioen van Eer. Die hoogste Franse onderscheiding kregen de wereldkampioenen in juni opgespeld. “De UEFA mag niet met twee maten en gewichten werken”, vindt Kasapoglu. “Toen Griezmann dit schitterende gebaar maakte, kraaide daar geen haan naar. Als wij het doen, wordt er een heel andere betekenis achter gezocht.”