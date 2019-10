Puigdemont: 'Belgische justitie beslist, ik zal dat respecteren'

'Mijn aanhoudingsmandaat ligt nu in handen van de Belgische justitie. Ik zal de beslissing respecteren.' Dat heeft de voormalige Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont gezegd op een debatavond in Roeselare.

Het Brusselse parket heeft vandaag het Europees aanhoudingsbevel ontvangen dat het Spaanse gerecht heeft uitgeschreven tegen Carles Puigdemont maar dat bevel is in het Spaans en moet nog vertaald worden. Dat meldt het Brusselse parket dinsdag.

'Aangezien de complexiteit van het dossier en de twee vorige Europese aanhoudingsbevelen die in het verleden door de Spaanse justitie werden gevorderd, eist het dossier een grondige juridische analyse', zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. 'De Spaanse justitie moet eerst een vertaling van het bevel bezorgen in een van de drie nationale talen of in het Engels. Daarover gecontacteerd heeft de Spaanse justitie bevestigd dat ze volgende week voor die vertaling zal zorgen. Na de vertaling van het aanhoudingsbevel en zijn bijgevoegde stukken, zal het Brusselse parket het bevel grondig analyseren.'

Nu negen andere Catalaanse separatisten in Madrid veroordeeld zijn, is de kans groter dat Puigdemont uitgeleverd zal worden. Volgens zijn advocaat Bekaert kan het evenwel nog maanden duren voordat dit gebeurt. Bekaert benadrukte gisteren meermaals dat hij nog verschillende pijlen op zijn boog heeft om de eventuele uitlevering aan te vechten. Zo suggereerde de advocaat eventuele procedures in Luxemburg en Straatsburg, die respectievelijk bevoegd zijn voor aanhoudingsmandaten en de mensenrechtenschendingen.

Op een lezing in Roeselare, georganiseerd door de Marnixring, stelde de voormalige Catalaanse leider vanavond dat hij zich uiteindelijk zal neerleggen bij de beslissing van de Belgische justitie. 'Ik ben niet op de vlucht. Ik sta ter beschikking van de Belgische autoriteiten', liet hij verstaan in Roeselare. 'Ik zal de beslissing van het Belgische gerecht volgen. Het is al de derde keer dat er een Europees aanhoudingsbevel is.'

'Maar,' zei Puigdemont, 'de hele zaak is een Europese kwestie en niet alleen een Spaanse. Dit ondermijnt de Europese democratie.'

Puigdemont zei in Roeselare ook dat hij nog meer demonstraties verwacht in Catalonië, nadat er vandaag en gisteren al betoogd werd voor een onafhankelijk Catalonië. Maar steeds, zo zei Puigdemont 'op een vredevolle manier'.

Hij beloofde de aanwezigen bij het evenement van de Marnixring (een serviceclub binnen de Vlamase beweging) dat hij er alles aan zal doen om de situatie in Catalonië verder aan te klagen. De aanwezigen gaven hem een staande ovatie.

Ook Geert Bourgeois (N-VA) nam even het woord over de Catalaanse kwestie. Hij zei dat het Europees hof nu maar eens in actie moet schieten.