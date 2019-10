Schotland wil in 2020 nieuw referendum over onafhankelijkheid

Schotland zal volgend jaar een nieuw referendum houden over de onafhankelijkheid. Dat nieuwe referendum is nodig omdat Schotland tegen zijn wil uit de EU moet stappen, zegt premier Nicola Sturgeon.

‘Brexit is een ramp’, zei premier Sturgeon in haar toespraak voor het jaarlijkse congres van de SNP in Aberdeen. ‘We weten niet of het Verenigd Koninkrijk al dan niet zonder deal uit de EU zal stappen, maar we weten dat geen van die opties in het belang van Schotland is.’

Een Brexit zonder deal is voor Sturgeon ‘ondenkbaar’. ‘Maar een deal zoals Boris Johnson die voorstelt, zou niet veel beter zijn’, aldus Sturgeon nog. Omdat Brexit doorgevoerd wordt tegen de wil van Schotland in, heeft Edinburgh een ‘ijzersterk mandaat voor een onafhankelijkheidsreferendum’.

Sturgeon wil volgend jaar al dat referendum organiseren. Volgens de SNP-leidster is de steun voor onafhankelijkheid aan het groeien.

In het eerste referendum, in 2014, stemde 55 procent van de Schotten ervoor om bij Groot-Brittannië te blijven. Maar bij het Brexitreferendum van 2016 stemde 62 procent van de Schotten voor ‘remain’, tegenover 48 procent van alle Britten.

Sturgeon gaat Londen dit jaar nog officieel de toestemming vragen om zo’n referendum te houden. Ze maakt zich sterk dat Londen haar dat tweede referendum niet kan weigeren. Een illegaal referendum heeft immers geen zin, weet Sturgeon, want dan zou het resultaat van de volksraadpleging internationaal nooit worden aanvaard. Kijk naar wat Catalonië nu meemaakt.

Maar de kans dat Londen inderdaad een nieuw referendum toelaat in Schotland is erg klein. Onbestaande zelfs. Dat heeft een woordvoerder van premier Johnson vandaag trouwens nog eens herhaald.

De vraag van Sturgeon en haar SNP is dan ook campagnemateriaal. Binnen de SNP dromen velen van een absolute meerderheid bij de volgende verkiezingen en dan zou de SNP heel stevig staan in onderhandelingen met Londen over een referendum.