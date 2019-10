TV-tips. Bill Clinton en de affaire-Lewinsky

Alle ogen gericht op een uitstekende vierdelige docu over de afzettingsprocedure tegen president Bill Clinton na de affaire-Lewinsky.

1 THE CLINTON AFFAIR

Canvas, 23.05-23.45 uur

Als u nog eens bewezen wilt zien dat de tijden wel degelijk zijn veranderd, en ook weer helemaal niet, dan moet u kijken naar deze docu over de afzettingsprocedure tegen president Bill Clinton, na de affaire-Lewinsky.

2 IT’S A MAN’S WORLD

NPO 3, 20.25-21.25 uur

Sociaal experiment, vermomd als realityreeks, waarin de rolpatronen tussen mannen en vrouwen worden omgedraaid. Met feministische insteek, en gepresenteerd door Sophie Hilbrand.

3 ANDY OP PATROUILLE

VTM, 20.35-21.45 uur

U kent Andy Peelman als een van de amateurspelers uit het veel te succesvolle De buurtpolitie, op VTM. Peelman is ook een ‘echte politie’, zoals de kijkertjes van De buurtpolitie dat noemen, en in die hoedanigheid maakt hij deze reportagereeks bij buitenlandse collega’s.

Het kan nu niet lang meer duren voor VTM een programma geeft aan een hond met een hoed op.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

De spanningen in Catalonië blijven hoog oplopen. Journalist André Vermeulen geeft ter plekke tekst en uitleg, in de studio zit historicus Vincent Scheltiens. Naar aanleiding van de tentoonstelling Europalia is er ook aandacht voor themaland Roemenië, daarna nog een reportage over de Koerden in Syrië.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30-21.00 uur

Politicoloog Rik Coolsaet en journalist Jens Franssen gaan in op de Turkse invasie in Syrië. Schrijfster Charlotte Van den Broeck heeft het over haar nieuwe boek, Waagstukken.

6 VANDAAG

Eén, 21.55-22.45 uur

Steven Van Herreweghe licht een tipje van de sluier over zijn nieuwe zaalshow. Daarna gaan neuroloog Inge Declercq (UZA) en ervaringsdeskundige Ann Reymen in gesprek over de hoge consumptie van slaappillen in België. Editors zorgen voor de muziek.