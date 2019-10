Spoor kampte met informaticaprobleem: verkeer grondig verstoord

Het spoor kampte in volle avondspits met een informaticaprobleem in Brussel. Ruim twintig minuten lang werd al het spoorverkeer stilgelegd. De naweeën kunnen tot rond 19 uur duren.

De NMBS zelf meldde rond 17.40 uur: ‘Door een algemene informaticastoring is het treinverkeer verstoord tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid. Er zijn belangrijke vertragingen en afschaffingen te verwachten.'

Pendelaars schreven op Twitter hun frustratie van zich af. ‘Basically is heel de #nmbs gecrasht vandaag’ of ‘De NMBS heeft een nieuw spelletje gevonden. Ze laten de treinen rijden, maar je weet niet welke trein op welk perron aankomt. Verrassing.’

Iemand laat ook weten dat hij door de panne op de verkeerde trein is gaan zitten. En in een mail naar onze redactie schreef een treinreiziger: ‘Het personeel op het perron weet maar deels welke trein er staat en zij die het wel weten, geven dit niet door.’ Een gelijkaardige reactie op Twitter: ‘Waarom is de VRT wel op de hoogte en de mensen in Brussel-Zuid niet?’

Infrabel liet om 17.45 uur weten dat er inderdaad een informaticaprobleem was en dat het hele systeem gereset is en langzaam weer op gang komt. Vervelend voor de reizigers, maar gevaar was er niet. Infrabel beklemtoont dat de informaticaproblemen er niet toe konden leiden dat treinen op hetzelfde spoor zouden gaan rijden. Het verkeer is bovendien, op het drukste moment in de avondspits, zowat twintig minuten stilgelegd.

Infrabel verwacht dat de vertragingen nog tot 19 uur voelbaar gaan zijn, zei de woordvoerder op Radio 1. Een verband met de werken aan het spoorknooppunt in Brussel is er niet.