Klimaatactivist: ‘Agent spoot traangas van dichtbij op mij’

De actievoerder die schijnbaar pepperspray in het gezicht kreeg, wil geen klacht indienen tegen de agent.

Op sociale media doken verschillende verhalen op over een hardhandige aanpak van de politie tijdens de klimaatactie van Extinction Rebellion. Op een van die beelden - afkomstig van nieuwszender VTM - was te zien hoe een man die geboeid op de grond lag, in het gezicht gespoten werd.

De man, Jean-Christophe Laming Vanheck, doet in een Facebookpost zijn verhaal. Hij zegt dat een politieman wel degelijk van dichtbij traangas in zijn gezicht heeft gespoten, tot twee keer toe. En dat terwijl hij naar eigen zeggen meewerkte. Pas later kwam een andere agent die hem een verlichtend product toediende.

De klimaatactivist wil geen klacht indienen tegen de agent. Hij toont begrip voor de agenten die op het terrein bevelen opvolgen en ‘in paniek kunnen raken bij situaties die ze niet aankunnen’. Volgens hem is commissaris Pierre Vandersmissen verantwoordelijk. Bij het comité P wil hij tegen hem een klacht indienen.

Dit incident was niet het enige opvallende geval. ‘We hebben aanwijzingen dat niet alles conform de regels is gebeurd’, gaf Olivier Slosse, commissaris van de politie­zone Brussel Hoofdstad Elsene, zondag al toe. ‘Wat we zagen hoort zeker niet tot het voorgeschreven standaard­gebruik van dat middel.’