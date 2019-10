EU geeft Boris Johnson tot middernacht om met alternatief Brexitakkoord te komen

De Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk tot het einde van de dag de tijd gegeven om een alternatief Brexitakkoord te presenteren, dat later deze week zou voorgelegd moeten worden op een Europese Top in Brussel. Er wordt benadrukt dat nieuw uitstel of een harde Brexit nog steeds niet afgewend zijn.

Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier houdt al de hele dag kantoor in Luxemburg, waar hij gesprekken voert met ministers van de Europese lidstaten. Ook Emmanuel Macron gooide zijn gewicht in de schaal: de Franse president had een gesprek met Brits premier Boris Johnson. Op de achtergrond houden ook technische werkgroepen druk overleg, allemaal met als doel ter elfder ure nog een Brexit-akkoord uit de brand te slepen.

Het grootste knelpunt blijft de Ierse grens. Drie jaar nadat de Britten ervoor stemden om de Europese Unie te verlaten, is nog steeds niet duidelijk hoe kan worden vermeden dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland een harde grens wordt.

Volgens bronnen van de Britse krant The Guardian heeft Barnier de EU-ministers binnenskamers duidelijk gemaakt dat er ‘zonder grote ommekeer’ maar weinig hoop was dat de Europese Top van donderdag zal uitmonden in een ondertekende Brexit-deal. Toch houdt Barnier er publiekelijk de moed in. ‘Zelfs al is het moeilijk om tot een akkoord te komen, zelfs steeds moeilijker en moeilijker, het blijft mogelijk’, zei Barnier dinsdagmiddag tegen journalisten in Luxemburg.

Drie scenario’s

Volgens Barnier zijn er drie opties: ofwel komt er vandaag voor middernacht nog een akkoord uit de bus, ofwel wordt er besloten de Brexit nog wat langer uit te stellen, ofwel imploderen de gesprekken en wordt het een Brexit zonder akkoord.

Is er na middernacht geen akkoord, dan pleit Barnier voor - alweer - een verder uitstel van de Brexit. Dat zou groot gezichtsverlies zijn voor Boris Johnson, die blijft volhouden dat hij de Brexit gaat realiseren tegen ten laatste 31 oktober.

In Ierland is alvast weinig enthousiasme te vinden voor verder uitstel. ‘Het is mogelijk om na volgende week te blijven praten’, zegt de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney. ‘Maar de kans op slagen wordt natuurlijk steeds kleiner.’