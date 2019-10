Wilfried Van der Elst, verzorger in het aquarium van de Antwerpse Zoo, staat voor een raadsel nadat een haai dit weekend een soortgenoot heeft opgegeten. ‘Het is frustrerend hoe het gebeurd is.’ De andere haai is uit voorzorg uit het aquarium gehaald.

In het aquarium van de Zoo van Antwerpen kregen bezoekers afgelopen weekend een wel heel vreemd tafereel te zien. Een zwartpuntrifhaai zwom er rond terwijl de staart van een veel jongere stierkophaai uit zijn bek kwam. Hij had het dier doodgebeten. ‘Dat heb ik in twintig jaar nog nooit meegemaakt’, zegt Wilfried Van der Elst van de Antwerpse zoo. ‘De dieren leven al heel lang samen en nog nooit waren er problemen.’

‘We hebben geen beelden van vooraf of van de eerste aanval’, treurt de verzorger. ‘Daardoor blijft het voor ons een raadsel. Vermoedelijk heeft de jongere stierkophaai te veel gekronkeld. Daardoor werd de haai gemarkeerd als prooi.’ Naar de oorzaak van het afwijkende gedrag is het voorlopig raden. Het dier kan onwel of ziek geworden zijn. ‘Bij piranha’s zien we hetzelfde: als een dier vreemd gedrag vertoond, wordt de vis plots een prooi.’

De andere stierkophaai is uit voorzorg uit het aquarium verwijderd en zwemt vanaf nu op een andere locatie. ‘We willen het risico niet nemen. Er volgt ook intensief overleg met andere aquaria.’ De Antwerpse Zoo heeft al heel wat knowhow en doet ook onderzoek naar het gedrag van de dieren. ‘We onderzoeken ook verschillende combinaties van haaien in de aquaria. We willen een interessante mix, zowel voor de dieren als voor de bezoekers’, zegt woordvoerster Ilse Segers.

Voedselgekte

Toch blijft het zo dat de zwartpuntrifhaai zijn soortgenoot heeft opgegeten. ‘De haai blijft een roofdier. In de natuur komt dit zo goed als elke dag voor’, aldus Van der Elst. ‘De haai heeft gedaan wat haaien doen. In aquaria is dat een zeldzaam fenomeen omdat we met een hele specifieke voedselprocedure werken.’ Concreet krijgt elke vissoort op een bepaalde manier en op een bepaald tijdstip aangepaste voeding. ‘Zo voorkomen we voedselgekte bij de haaien.’

Ook van ondervoeding of stress is volgens Van der Elst geen sprake. ‘De dieren worden in het oog gehouden. Als ze vermageren, geven we ze meer haring, een vette vis. De dieren hebben ook weinig stress, aldus onze stressexpert. Die dieren zijn opgegroeid in aquaria.’

‘Voor alle duidelijkheid, ook de kleinere vissensoorten worden bijna nooit aangevallen. Ze zwemmen al zo’n acht jaar in hetzelfde aquarium. Ook met andere haaien zoals de tapijthaai of bamboehaai leven ze in harmonie samen. Ze schuren zich zelfs aan de haaien.’ Het is voor Van der Elst dan ook zonde dat de reputatie van de haai in een slecht daglicht komt te staan. ‘Het zijn fantastische en intelligente dieren. We blijven even graag met de haaien werken.’