Ben Weyts: ‘Ongehoord dat sportende kinderen misbruikt worden voor militaire propaganda’

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) vindt dat ‘buitenlandse conflicten niet op onze sportvelden’ thuishoren. Dat zegt hij nadat beelden zijn opgedoken van jonge voetballers die een militaire groet aan de Turkse vlag brengen.

‘Ik vind het ongehoord dat sportende kinderen misbruikt worden voor politieke en militaire propaganda, gericht tegen andere mensen’, reageert Weyts. ‘We gaan toch geen buitenlandse conflicten uitvechten op onze sportvelden? Sport moet kinderen integreren, niet segregeren, laat staan dat kinderen worden opgezet tegen andere kinderen.’

De minister zegt dat hij sowieso geen voorstander is van sportverenigingen die samengesteld zijn op grond van afkomst. ‘Als elke etnische groep zijn eigen clubs maakt, dan sluit je je af van de rest van onze gemeenschap.’

Voetbal Vlaanderen, een tak van de Belgische Voetbalbond, is een onderzoek gestart naar enkele foto’s en filmpjes van de Beringse club Turkse FC. Daarop is te zien hoe spelers van verschillende leeftijden een militaire groet brengen op het veld en in de kleedkamer. Ze lijken daarmee de soldaten in de Turks-Syrische oorlog te eren. De min 10-jarigen droegen hun zege op aan de soldaten.

Het lijkt erop dat het niet bij die ene club blijft. Ook kinderen van KFC Anadol uit Heusden-Zolder poseerden met het gebaar, schrijft Het Belang van Limburg. Het waren de Turkse internationals die vrijdag voor het eerst de groet brachten.

Voetbal Vlaanderen zit later deze week met de clubs rond de tafel.