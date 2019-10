Vakbonden VRT dienen stakingsaanzegging in na aankondiging besparingsmaatregelen

De drie traditionele vakbonden ACV, ACOD en VSOA bij de VRT hebben een stakingsaanzegging ingediend bij de directie. Ze doen dat na de aangekondigde besparingen door de Vlaamse regering die de openbare omroep de komende vijf jaar moet doen. Ze gaan niet echt staken, maar steunen de directie bij onderhandelingen met Vlaamse regering. De aanzegging is een formele kwestie om spontane personeelsacties te dekken.

'Dit is niet bezuinigen, dit is een concentratiekampdieet.' Zo klonk het in de wandelgangen bij de VRT na het nieuws dat de openbare omroep de komende vijf jaar meer dan veertig miljoen euro zou moeten gaan besparen. Een serieuze slok op de borrel en de vakbonden vrezen dat door de besparingen 250 jobs op de helling staan. Maandag was er een algemene personeelsvergadering en hebben de vakbonden en de redactie zich beraad over mogelijke acties. De drie vakbonden ACV, ACOD en VSOA hebben gezamenlijk een stakingsaanzegging ingediend bij de directie.

Dat wil echter niet zeggen dat het scherm op de VRT-kanalen meteen op zwart gaat. 'Dit moet ervoor zorgen dat wanneer er spontane acties ondernomen worden, dat die gedekt zijn. Het gaat dus om een formele kwestie', klinkt het bij de bonden. 'We hebben niet het plan om de boel plat te leggen. Dat zou de zaak niet ten goede komen', aldus de VSOA.

Eerder kondigden de vakbonden al aan dat eventuele acties niet tegen de directie, maar tegen de regering gericht zouden zijn. 'De directie heeft nu wel aangetoond dat ze voor de omroep wil strijden', zei Wies Descheemaeker (Acod), eerder aan De Standaard. ‘Ik zal niet de ceo zijn die de openbare omroep ten grave draagt', zei ceo Paul Lembrechts eerder in een speech aan de redactie van de VRT-nieuwsdienst.

Besparingen

Volgens de begrotingscijfers van de nieuwe Vlaamse regering moet er 2,4 miljoen euro per jaar bespaard worden tot 2024, in totaal dus 12 miljoen euro. ‘Door onder meer de niet-indexering van de dotatie en de vergrijzingskosten loopt de totale besparing op tot meer dan 40 miljoen in 2024', liet de VRT-directie weten aan haar werknemers. Maar ook de reclame-inkomsten moeten worden teruggeschroefd.

Volgens vakbondsman Descheemaker zouden de besparingen tot een verlies van liefst 250 banen kunnen leiden. ‘Dit is een aanval op wat de VRT is en wat de VRT zou moeten zijn’, voegde hij eraan toe. De nieuwe minister van Media, Benjamin Dalle (CD&V) maakt zich sterk dat natuurlijke afvloeiingen (zoals pensioenen) wellicht volstaan.