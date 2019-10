Anderlecht komt er vanaf met boete voor dubbele rol van Vincent Kompany: “Geen licentie meer als dit komend seizoen niet in orde is”

De Licentiecommissie van de voetbalbond heeft een beslissing genomen over de dubbele rol van Vincent Kompany als speler én coach bij Anderlecht, terwijl hij niet over de vereiste trainersdiploma’s beschikt. Paars-wit kon in theorie zijn proflicentie verliezen maar komt ervan af met een (maximum)boete van 5.000 euro.

“Rekening houdend met de ernst van de inbreuk en de kennelijke financiële mogelijkheden van de club, zoals die onder meer blijken uit de bedragen in de overgelegde contracten, is enkel de maximumboete passend en noodzakelijk om de club ertoe aan te zetten het reglement voortaan scrupuleus na te leven”, schrijft de Licentiecommissie van de voetbalbond in zijn vonnis. We durven echter betwijfelen of Anderlecht zo onder de indruk zal zijn van die 5.000 euro. Kompany alleen al verdient immers enkele miljoenen euro’s bij paars-wit.

Wel stuurt de Licentiecommissie een serieuze waarschuwing richting Anderlecht. “Indien de club bij het komende licentieseizoen 2020-2021 niet voldoet (...), moet de toekenning van de licentie aan de club geweigerd worden.” Intussen heeft Anderlecht met Frank Vercauteren echter al een hoofdtrainer aangesteld die wèl het juiste diploma heeft én waarvan de club al duidelijk heeft laten verstaan dat hij geen handpop van Vincent Kompany zal zijn.

