Nederlander Piotr Havik wint Sluitingsprijs Putte-Kapellen, de Belgische afsluiter van het profseizoen

De Nederlander Piotr Havik (BEAT Cycling Club) heeft dinsdag de 86e Sluitingsprijs Putte-Kapellen op zijn naam geschreven. Hij toonde zich aan de Belgisch-Nederlandse grens de beste na een race over 185 km.

Maxime Vantomme (Tarteletto-Isorex) probeerde de aangekondigde massasprint te ontlopen. Hij begon aan de laatste lokale ronde van ruim 17 km met 25 seconden voorsprong op het peloton. Pas op een km van de streep werd hij gegrepen. Daarop waagde Havik zijn kans en hij slaagde er wel in stand te houden. De Nieuw-Zeelander Luke Mudgway werd tweede voor Lionel Taminiaux.

De Sluitingsprijs, traditioneel de laatste afspraak in het Belgische wielerseizoen, is sinds dit jaar geen UCI-wedstrijd meer en heeft dus de status van kermiskoers.

Havik volgt op de erelijst zijn landgenoot Taco van der Hoorn op.

Van bij de start volgde de ene uitval de andere op. Het duurde tot zowat 60 kilometer koers voor we een eerste echte uitval kregen. Daar zorgden Jelle Cant, Joren Segers en de Nederlander Elmar Reinders voor. Wat verderop kregen zij versterking van Guillaume Seye, Stijn De Bock en de Brit Damien Clayton.

Toen de voorsprong van de zes leiders boven de minuut steeg, kwamen de renners van Sport Vlaanderen-Baloise het tempo bepalen in de grote groep. Twintig kilometer verderop smolt door hun toedoen weer alles samen. Het sein dan voor negentien renners om op 70 kilometer van de finish te gaan aanvallen. Daarbij onder anderen Preben Van Hecke, Michael Van Staeyen, Elmar Reinders, Michiel Stockman, Jérôme Baugnies, Piotr Havik, Maxime Vantomme, Gianni Marchand en Thomas Sprengers. Laatstgenoemde kende pech en moest zijn metgezellen laten rijden.

Met nog twee ronden voor de boeg kregen we een algemene hergroepering. Maxime Vantomme achtte dan zijn kans schoon om een solo op te zetten. In de regen mocht de renner van Tarteletto-Isorex de laatste ronde aansnijden met een voorsprong van 0:25 op het peloton. Achter de eenzame vluchter kwam de tegenreactie niet echt geordend op gang tot die van Roompot-Charles het tempo optrokken. Onder de rode vod werd Vantomme ingerekend en zette Piotr Havik een snedige demarrage op. Niemand was bij machte Havik nog te remonteren.

“Schitterende overwinning”

“Ik voelde me heel de dag wel bijzonder goed. Ook in mijn voordeel speelde dat er de hele dag fel gekoerst werd. Van bij de start volgde de ene uitval de andere op. Het tempo stokte omzeggens nooit. En ik heb echt wel geen ‘september- of oktober-itis’ zoals sommige van de jongens die hier vandaag aan de start kwamen. Vandaar dat ik echt nog iets wou laten zien.”

“Ik had gaandeweg ook wel een plan uitgedokterd”, ging de Nederlander verder. “Ik kon niet rekenen op de steun van ploegmakkers want enkel Guillaume Seye en ikzelf kwamen aan de start van ons team. Dit dus in tegenstelling tot andere renners die met een ruime selectie van hun ploeg naar deze wedstrijd waren afgezakt. Daarom wou ik in volle finale een uitval opzetten. Toen Maxime Vantomme werd gegrepen aan de laatste kilometer, achtte ik mijn moment gekomen. Ik perste er alles uit en slaagde er zo in om mijn seizoen met een schitterende overwinning te kunnen afsluiten”, gaf Piotr Havik mee.

Uitslag (79 deelnemers):

1. Piotr Havik (Ned/Beat Cycling Club) de 185 km in 3u54:42

2. Luke Mudgway (GBr) op 0:01

3. Lionel Taminiaux

4. Michael Van Staeyen; 5. Jelle Mannaerts; 6. Glenn Debruyne; 7. Michiel Stockman; 8. Niels De Rooze; 9. Wim Reynaerts; 10. Aaron Verwilst; 11. Jelle Cant; 12. Daire Feeley (Ier); 13. Stijn De Bock; 14. Kenny Molly; 15. Jeroen Pattyn; 16. Damien Clayton (GBr); 17. Jacob Relaes; 18. Jérôme Baugnies; 19. Bo Godart; 20. Maximilian Koch (Dui); 21. Stijn Siemons; 22. Ivar Slik (Ned); 23. Tibo Nevens; 24. Jeroen Vercammen; 25. Jeroen Eyskens 0:05; 26. Lars van den Berg (Ned) 0:07; 27. Thomas Sprengers 0:10; 28. Tuur Deprez; 29. Paul Taebling (Dui); 30. Tom Paquot ... 32. Preben Van Hecke 0:16; 33. Maxime Vantomme 0:29; 35. Senne Leysen 0:41; 39. Mathias Raeymaekers 1:35; 40. Edward Planckaert 1:41; 42. Arjen Livyns 2:24.