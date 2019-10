Al jaren klagen buren over het ‘vuilste pand van Sint-Amandsberg’. Maar vanmorgen is het huis in de Heiveldstraat deels leeggemaakt. Dit nadat stad Gent de woning 'onbewoonbaar' verklaarde en de vijftigjarige bewoner een week de tijd gaf om zelf op te ruimen. Iets waar de man niet op inging.

'Er zullen zeker nog twee en misschien zelfs vier dagen nodig zijn om het pand proper te maken', zegt het kabinet van de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). 'Daarna mag de man opnieuw in zijn woning. We hebben hem sociale begeleiding aangeboden en hij heeft daarmee ingestemd.'

De buren hadden de schrijnende situatie meermaals gemeld aan de politie en stadsdiensten. Maar er kwam pas schot in de zaak nadat een filmpje van een buurvrouw veelvuldig gedeeld werd op sociale media, en stad Gent besloot het pand te inspecteren. Daarbij waren er 'schrijnende toestanden' te zien en werd beslist om de woning onbewoonbaar te verklaren.