Jasper Philipsen, enige Belg aanwezig op Tourpresentatie, moest even slikken: “Niet meteen veel goesting”

De Tourpresentatie moest het dit jaar stellen zonder heel wat Belgen. In tegenstelling tot de voorbije jaren ontbrak bijvoorbeeld Greg Van Avermaet. Jasper Philipsen tekende als enige Belg wel present. “Amai, wat een parcours”, sprak hij na afloop. “Dit zorgt niet meteen voor veel goesting om van de partij te zijn.”

Philipsen maakte dit jaar ietwat onverwacht zijn debuut in de Tour de France na het late forfait van Fernando Gaviria. Hij sprintte naar een vijfde, zesde en zevende plaats. Is hij er volgend jaar opnieuw bij? “Dat is moeilijk te zeggen”, gaf hij aan. “De Tour is nog ver weg. Het is niet omdat ik hier vandaag op de presentatie ben dat ik er ook volgend jaar bij ben. Ik denk dat het gewoon gemakkelijk was voor mijn ploeg om me op de trein naar hier te zetten (lacht) en ze me ook de kans gaven om dit eens mee te maken, zo’n presentatie. Wil ik er volgend jaar opnieuw bij zijn? Als ik dit parcours zie, moet ik toch even slikken. Het is echt wel lastig. Natuurlijk het gaat wel om de Tour de France, de grootste wedstrijd van het jaar, maar het is echt wel zwaar. Al op dag twee gaan we de bergen in en er lijken me niet echt veel sprintkansen, minder dan in de editie van 2019.”

“Voor mij is het misschien interessanter om de Vuelta te rijden. Die start in Nederland, met een paar vlakke ritten. En aangezien het WK er één voor klimmers is, heb ik geen ander groot doel in het najaar en is de Vuelta interessant. De Giro? Daar heb je ook vlakke ritten meteen na de start in Hongarije, maar die koers volgt wel snel na het voorjaar en dat is voor mij heel belangrijk. Als je naar een grote ronde gaat, moet je in topvorm zijn. We zullen wel zien, met Kristoff en Gaviria hebben we nog twee snelle jongens in de ploeg. Zij gaan altijd voorrang krijgen bij hun keuze. Deelname aan de Vuelta lijkt me meer reëel dan de Tour.”