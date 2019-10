Kirsten Flipkens stoot door naar tweede ronde in Moskou

Kirsten Flipkens (WTA 120) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in de Russische hoofdstad Moskou.

De Kempense, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel knokte, versloeg de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 93) in twee sets: 6-3 en 6-2 na 1 uur en 8 minuten.

In de volgende ronde wacht ofwel het Oekraïense vijfde reekshoofd Dayana Yastremska (WTA 28) ofwel de Russin Daria Kasatkina (WTA 37).

De 33-jarige Flipkens is de enige Belgische deelneemster op de VTB Kremlin Cup. Ze treedt in Rusland ook aan in het dubbeltoernooi. Met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands vormt ‘Flipper’ het derde reekshoofd. Ze treffen in de eerste ronde de Servische Olga Danilovic en de Australische Ajla Tomljanovic. (belga)