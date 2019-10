Enric Mas is kopman in laatste wedstrijd voor Deceuninck-Quick.Step

De Spanjaard Enric Mas leidt de selectie van Deceuninck-Quick.Step in de Chinese Ronde van Guangxi, de ultieme afspraak in de WorldTour 2019. Voor de 24-jarige Mas wordt het tevens zijn laatste wedstrijd in het shirt van de Belgische ploeg. Hij stapt in 2020 immers over naar Movistar.

De runner-up van de Vuelta 2018 krijgt met Iljo Keisse en Pieter Serry twee Belgische ploegmaats naast zich. De rest van het team bestaat uit de Fransman Rémi Cavagna, de Deen Mikkel Honoré, de Italiaan Davide Martinelli en de Tsjech Petr Vakoc.

“Jammer genoeg is Alvaro Hodeg er niet bij voor de vlakke ritten maar we hebben een alternatief plan voor de groepssprinten. We hebben er dus vertrouwen in dat we mooie resultaten kunnen halen”, blikt sportdirecteur Geert Van Bondt vooruit. “We gaan ons zeker tonen want we willen het seizoen op een mooie manier beëindigen en een goed klassement halen met Enric. Hij heeft vorige week in de Italiaanse klassiekers (10e in Milaan-Turijn, 13e in Lombardije, red) getoond dat hij kan wedijveren met de besten en hij is heel gemotiveerd voor deze wedstrijd.”

De Ronde van Guangxi begint donderdag en duurt zes dagen (tot 22 oktober).