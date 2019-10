In het Vlaams Parlement was er amper debat over het regeerakkoord. Aan de UGent moest Jambon zijn beleid wel verdedigen. ‘Hopelijk ziet iedereen over vijf jaar dat het de juiste keuzes waren.’

Om verschillende redenen was het een speciaal openingscollege politicologie dat minister-president Jan Jambon (N-VA) deze voormiddag aan de UGent gaf. Om te beginnen is het academiejaar al even gestart ...