Het Museum of Modern Art (Moma) in New York, dat jaarlijks drie miljoen bezoekers lokt, opent maandag opnieuw de deuren voor het grote publiek, na een renovatie van vier maanden. Het museum werd ook uitgebreid, met een constructie van glas en staal, een ontwerp van architectenbureau Diller & Scofidio. Daardoor beschikt het Moma over bijna een derde meer oppervlakte, dat ze onder meer willen gebruiken om live voorstellingen te plannen. De curatoren hebben ook van de sluiting gebruikgemaakt om de opstelling van de kunstwerken doorheen te klutsen: de werken zullen dus niet langer chronologisch hangen. Ook nieuw: de volledige zesde verdieping, alsook de galeries op de benedenverdieping, zijn voortaan gratis toegankelijk.