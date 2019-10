11/02/2019

Fortnite is de nieuwe speelplaats

Een succesvol virtueel concert toont dat ‘Fortnite’ meer is geworden dan een schietspelletje. Vergelijk de game niet langer met ‘Call of duty’, maar met Snapchat. ‘Fortnite’ is een plek waar jongeren na school rondhangen. Adverteerders zien het likkebaardend gebeuren. Valerie Droeven