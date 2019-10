Brusselse politie start onderzoek naar incident met motor in garage naast hoofdcommissariaat

De Brusselse politie gaat onderzoeken wat er zaterdag precies gebeurde in de garage naast haar commissariaat aan de Grote Markt. Tegenover De Standaard getuigden vijf opgepakte klimaatactivisten over politiegeweld.

‘Met een veertigtal mensen zaten we na onze arrestatie geboeid in de garage naast het commissariaat van de Brusselse politie op de Grote Markt, in een cirkel op de grond. Plots deden enkele agenten – ze waren met een tiental – alle deuren dicht. Een van hen kroop met een brede grijns op zijn private motor – een zwarte met rode strepen – en richtte zijn uitlaat op ons. Op 50 centimeter van onze gezichten trok hij meermaals fors op. De uitlaatgassen spoten in onze ogen en mond, het lawaai was niet te harden.’

Dat vertelde Quinten Vanagt, een 19-jarige student, gisteren aan De Standaard(DS 15 oktober). Hij was een van de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die zaterdag na een grote manifestatie door de Brusselse politie werden opgepakt. Met een veertigtal anderen werd Vanagt naar de garage naast het hoofdcommissariaat gebracht. Zijn verhaal wordt door vier andere aanwezigen onafhankelijk van elkaar bevestigd.

‘Kan niet door de beugel’

Zij overwegen om een klacht in te dienen bij het Comité P, maar de Brusselse politie neemt alvast de vlucht vooruit en zal onderzoeken wat er precies in de garage gebeurde. Dat bevestigt eerste commissaris en woordvoerder Olivier Slosse. ‘Als deze verhalen kloppen, kan dat gedrag natuurlijk absoluut niet door de beugel’, zegt hij.

De politieagent in kwestie zou minutenlang met zijn motor rond de groep hebben gereden. ‘Toen begonnen enkele anderen ook nog te roken, terwijl achter hun rug de verbodsbordjes hingen’, zegt ­Vanagt. ‘Het werd zeer benauwd in die kleine ruimte. Toen we om water vroegen, zeiden ze: “Het is hier geen hotel.” Ze lachten met ons en intimideerden ons. Een meisje werd onwel, viel op haar zij en gaf over. Enkele anderen plasten in hun broek, omdat ze niet naar het toilet mochten.’