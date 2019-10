Zoë Kravitz wordt Catwoman naast Robert Pattinson

Zoë Kravitz heeft de rol van Catwoman beet in de nieuwe film over de superheld Batman.

De ster van de reeks Big Little Lies zal Selina Kyle en haar alter ego spelen naast Robert Pattinson, die de titelrol op zich neemt.

De film The Batman wordt geregisseerd door Matt Reeves, die onder meer Cloverfield en Dawn of the Planet of the Apes maakte. Hij wil in zijn versie meer de detective in de superheld naar voren brengen.

De 30-jarige dochter van Lenny Kravitz en Lisa Bonet werd na een auditie geselecteerd. Ook Ana de Armas, Ella Balinska en Eiza González zouden in de running geweest zijn.

Met zijn 33 jaar wordt Pattinson de jongste Batmanvertolker. De film moet in 2021 uitkomen.