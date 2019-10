Brussels cohousingproject richt zijn pijlen nu op New York

Na 26 huizen in het Brusselse, gaat het Belgische cohousingproject Cohabs ook in New York aan de slag. Het bedrijf heeft daarvoor vijftien miljoen euro opgehaald bij investeerders, onder wie AG Real Estate.

Cohabs begon in mei 2016 met enkele vrienden die wilden investeren in vastgoed. Ze kochten een huis in het Brusselse, dat ze vervolgens lieten opknappen en inrichten, met als doel om aparte kamers te verhuren. Hun doel was om coliving tot een hoger niveau tillen.

Daarbij speelt enerzijds de inrichting een belangrijke rol: door samen te werken met de Brusselse interieurarchitect Lionel Jadot zijn ze erin geslaagd om van iedere woning een bijzondere locatie te maken, met veel aandacht voor de gemeenschappelijke ruimtes. Dat is belangrijk, want Cohabs zet ook in op het community-gevoel, en organiseert bijvoorbeeld ook maandelijkse etentjes of uitstappen.

De maandelijkse huurprijs van een kamer is niet goedkoop, maar toch moeten ze weinig moeite doen om huurders te vinden. Cohabs heeft intussen 26 woningen gerestaureerd en opgeleverd in het Brusselse, goed voor bijna 400 kamers. Nu zijn ze klaar voor de volgende stap, klinkt het in een interview met L’Echo. Dankzij een investeringsronde, waarbij AG Real Estate, Alphastone en een familie die anoniem wenst te blijven elk vijf miljoen euro op tafel hebben gelegd.

In plaats van uit te breiden naar andere Belgische steden, richt Cohabs zijn vizier eerst op het buitenland. Nadat ze de vastgoedmarkt en huurmarkt van 300 steden hebben onderzocht, heeft Cohabs een huis gekocht in Brooklyn, groot genoeg voor veertien kamers. ‘Hoe verrassend het ook mag lijken, New York bleek de stad met het meeste potentieel.’ Het huis zou in het voorjaar van 2020 klaar moeten zijn om de eerste bewoners te ontvangen.